Levent Mercan: "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim"

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, teknik direktör Tedesco'ya teşekkür etti. Mercan, takım içindeki uyum ve performans hakkında da görüşlerini paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Tedesco hocama teşekkür ederim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor. Ben de performansımla bu güveni geri ödemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim takımımızda çok özel ayaklar var"

Takımda serbest vuruşları kullanabilecek çok özel futbolcular bulunduğunu belirten Mercan, "Tabii ki bunları idmanlarda her zaman bireysel olarak çalışıyoruz. Bizim takımımızda çok özel ayaklar var. Fırsat gelince ben de kullanırım. Benim de iyi bir ayağım var diye düşünüyorum. Şu an çok iyi sol ayaklarımız var. Zamanı gelince biz de kullanırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Önemli olan takım performansı"

Son dönemde daha fazla süre almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Levent Mercan, "Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz" şeklinde konuştu.

"Archie ile ilişkimiz çok iyi"

Sol bek pozisyonunda forma rekabeti yaşadığı Archie Brown ile aralarındaki iletişime ilişkin yöneltilen soruya Mercan, "Archie ile ilişkimiz çok iyi. O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var" cevabını verdi.

"Milli takımda oynamak herkesin hayali"

Milli takım formasını giymenin herkes gibi kendisinin de hayali olduğunu dile getiren Mercan, "Kendi performansımla inşallah öyle bir şey olur. Herkesin hayali bu. Olursa çok mutlu olurum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
