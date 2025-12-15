Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, oynadıkça performansını artırdığını söyledi.

Chobani Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Levent, "Mutluyum. Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor. Ben de performansımla bu güvenin karşılığını vermek istiyorum. Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Duran toplara bireysel olarak çalıştıklarını aktaran Levent, konuya ilişkin soruya, "Bizim takımımızda çok özel ayaklar var. Fırsat gelince ben de kullanırım. Benim de iyi bir ayağım var diye düşünüyorum. Şu an çok iyi sol ayaklarımız var. Zamanı gelince biz de kullanırız diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sol bek pozisyonunda rekabete girdiği Archie Brown ile iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu da vurgulayan 25 yaşındaki oyuncu, "O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Mercan, milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.