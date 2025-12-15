Haberler

Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, Konyaspor maçında gösterdiği performansı değerlendirdi. Tedesco hocasına teşekkür eden Mercan, takım olarak iyi performans sergilediklerini ve kişisel gelişim için oynadıkça kendini geliştirdiğini dile getirdi. Ayrıca takımdaki rekabetin sağlıklı olduğunu ve milli formayı giyme hayalini de paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, oynadıkça performansını artırdığını söyledi.

Chobani Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Levent, "Mutluyum. Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor. Ben de performansımla bu güvenin karşılığını vermek istiyorum. Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Duran toplara bireysel olarak çalıştıklarını aktaran Levent, konuya ilişkin soruya, "Bizim takımımızda çok özel ayaklar var. Fırsat gelince ben de kullanırım. Benim de iyi bir ayağım var diye düşünüyorum. Şu an çok iyi sol ayaklarımız var. Zamanı gelince biz de kullanırız diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sol bek pozisyonunda rekabete girdiği Archie Brown ile iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu da vurgulayan 25 yaşındaki oyuncu, "O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Mercan, milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title