Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'ın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalinde sakatlanan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan'ın Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.