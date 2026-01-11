Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'ın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalinde sakatlanan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan'ın Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
