Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.
Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı oynanan maçta sakatlanan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
SAĞ ARKA ADALESİNDE KISMİ YIRTIK
Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE
Arka adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de sol bek oyuncuları Archie Brown'un ardından Levent Mercan'ın da sakatlanmasıyla birlikte sezon boyunca stoper oynayan Jayden Oosterwolde'nin yeniden sol beke geçmesi bekleniyor.