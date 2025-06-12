Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
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Dün gece Leroy Sane'yi İstabul'a getiren Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Darwin Nunez ile yollarını ayırmaya hazırlanan Liverpool, Victor Osimhen ile ilgileniyor.

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi transfer etti. Arsenal, Bayern Münih, Al Hilal ve Fenerbahçe'nin teklifine rağmen yıldız oyuncuyu renklerine bağladı.

LIVERPOOL DEVREDE

Uzun bir süre Al Hilal ile görüşen, ancak yaptıkları rekor maaş teklifine rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Victor Osimhen'e sürpriz bir talip çıktı.

FORVET BULMAK ZORLAŞTI

Darwin Nunez ile yollarını ayırmaya hazırlanan son Premier Lig şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen'i gözüne kestirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liam Delap'ın Chelsea'ye gitmesinin ardından Benjamin Sesko da büyük ihtimal Arsenal'e transfer olacak. Liverpool da kısıtlı kalan alternatifler arasından Osimhen'i kadroya katmak istiyor.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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