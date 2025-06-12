Leroy Sane İstanbul'da! Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı İstifa Etti
Sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünün ardından transferin resmiyete döküleceği bekleniyor. Fenerbahçe'de ise Acun Ilıcalı istifa etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi dün gece İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde dün yapılan yönetim toplantısının ardından asbaşkan Acun Ilıcalı, istifa kararı aldı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor