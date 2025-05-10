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Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open'da Hedefine Kilitlendi

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open'da Hedefine Kilitlendi
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Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürerek final raunduna -4 toplam vuruşla başlayacak. Hedefi, turnuvayı ilk 10'da tamamlayarak DP Dünya Turu'na katılmak.

Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı.

İlk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynayan 25 yaşındaki sporcu, toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Üçüncü raunt sonunda turnuvayı takip eden seyircilerin tezahürat ve alkışları arasında başarılı bir oyun gününü geride bırakan Leon Açıkalın, basın mensuplarına, hedefinin turnuvayı ilk 10'da tamamlayarak DP Dünya Turu'nun Belçika'da gerçekleştirilecek etabında oynama hakkı kazanmak olduğunu söyledi.

Leon Açıkalın, Türkiye'de bir ilke imza atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Turkish Airlines Open'ı ilk 10'da tamamlama hedefini tekrarlayan Leon, "Böylece Avrupa'da bir sonraki tur etabında oynama hakkı kazanıyor olacağım. Bunun için bugün -5 ya da -6 ile sahayı tamamlamaya çalıştım. Ama umarım yarın bunu başarabilirim." diye konuştu.

Turnuva, yarın oynanacak final raundu ve ödül töreniyle son bulacak.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
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