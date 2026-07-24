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LeBron James, gelecek sezon Philadelphia 76ers'ta forma giyeceğini duyurdu

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Yıldız basketbolcu LeBron James, gelecek sezon milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta yer alacağını duyurdu.

Yıldız basketbolcu LeBron James, gelecek sezon milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta yer alacağını duyurdu.

James, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Philadelphia 76ers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen haziran ayında Los Angeles Lakers, 41 yaşındaki efsane basketbolcuyla yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Nba tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. "Kral" lakaplı deneyimli oyuncu, 2 kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 4'er kez normal sezonun ve final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanına layık görülen James, 22 defa ise All Star seçilme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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