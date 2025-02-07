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LeBron James tarihe geçti

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Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Golden State Warriors'a karşı attığı 42 sayıyla 40 yaş ve üzeri oyuncular arasında Michael Jordan ile rekoru paylaştı. Lakers, maçtan 120-112 galip ayrıldı.

NBA'de 6 maç yapıldı. Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi. Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

TARİHE GEÇTİ

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Şengün'ün "double-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 127-114 mağlup oldu. Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı 10 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ile yaptığı "double-double" galibiyet için yeterli olmadı. Rockets'ta Jalen Green ise 28 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.
23 yaşındaki Edwards, NBA'de 1.000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.

Denver Nuggets, konuk ettiği Orlando Magic'i 112-90 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Nuggets'ta Nikola Jokic; 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla bu sezonki 24. triple-double'ını yaparken, Michael Porter Jr. 30 sayıyla oynadı.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, 24. kez bu performansı ortaya koydu. Magic'te Wendell Carter 19 sayı, Paolo Banchero ise 18 sayı attı.

Sonuçlar

  • Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127
  • Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114
  • Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90
  • Los Angeles Lakers- Golden State Warriors : 120-112
  • Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102
  • Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119
LeBron James tarihe geçti
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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