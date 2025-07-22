Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular

Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lazio forması giyen Matias Vecino'nun takımla birlikte kampta olduğu esnada Roma'daki evi soyuldu. Uruguaylı oyuncunun çok sayıda değerli eşyası çalındığı belirtildi.

Lazio forması giyen 33 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Matias Vecino, aldığı kötü bir haber ile sarsıldı.

HIRSIZLAR EVİNİ SOYDU

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Matias Vecino'nun takımıyla kampta olduğu esnada Roma'daki Camilluccia bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.

BİRÇOK DEĞERLİ EŞYASI ÇALINDI

Haberde, Vecino'nun evine zorla girildiği ve değerli eşyaların çalındığı belirtilirken, yıldız oyuncu soluğu emniyette aldı ve şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde de bulundu. İlk bulgulara göre hırsızların çok sayıda değerli eşyaları çaldığı ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.