Lazar Markovic, Trabzon'da
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Trabzonspor'un Gaziantep FK'dan kiralamak için görüştüğü Lazar Markovic sağlık kontrolünden geçmek için Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un Gaziantep FK'dan kiralamak için görüştüğü Lazar Markovic sağlık kontrolünden geçmek için Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'da forma giyen Lazar Markovic ile prensipte anlaşarak oyuncuyu kente getirdi. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'dan yola çıkan oyuncu saat 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Bordo-mavili ekibin yeni transferi kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor