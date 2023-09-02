Lapseki'de 'Yaz Spor Okulu' sona erdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapseki Belediyesi ve Lapseki spor'un işbirliğinde gençlere yönelik açılan yaz spor okulu, sertifika töreniyle son buldu.

Lapseki Belediyesi ve Lapsekispor'un işbirliğinde gençlere yönelik açılıan yaz spor okulu, düzenlenen sertika töreni ile sona erdi. Törene Lapseki Belediye Başkanı Eyip Yılmaz, Lapsekispor Teknik Direktörü Arkın Kamaşık, gençler ve aileleri katıldı. Törende spor okuluna katılım sağlayan gençlere sertifikaları verildi.

Törende bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ben öncelikle yaz spor okuluna çocuklarını gönderen ve onlarla birlikte her gün buralara kadar gelen siz anne ve babaya teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bu yaz spor okulunda sadece futbol öğretilmiyor, büyüğe saygı, küçüğe sevgi okullarında nasıl davranacakları derslerine önem vermeleri, arkadaşlarıyla olan ilişkileri kısacası burada ekibimiz çocuklarınıza eğitim veriyor. Ben burada eğitim veren onlara abilik, öğretmenlik yapan teknik ekibe çok teşekkür ediyor seneye buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Lapsekispor Teknik Direktörü Arkın Kamaşık ise, "Yaz spor okulumuza katılım oldukça fazla bu yıl 80 çocuğumuz ile başladık ama bu sayı 120'yi buldu. Yaz spor okulumuz iki ay kadar sürdü yaz spor okulumuzda yaşları 6 ile 12 yaş arasında şu an 80 öğrencimiz var. Yaz spor okuluna katılan öğrencilerimize biz ekip olarak başta saygı, sevgiyi öğretiyoruz sporu sevdirmenin yollarını arıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' dediği gibi bizde bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.