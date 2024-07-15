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Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı

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EURO 2024 finalinde İspanya'ya yenilen İngiltere'nin golcü ismi Harry Kane, kariyerinde hiç kupa kazanamamanın hayal kırıklığını yaşıyor. Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda kupa kazanma başarısı gösteremeyen Harry Kane, EURO 2024 finalinde de mutlu sona ulaşamadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen İngiltere'de kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, EURO 2024'te de ülkesiyle kupa sevinci yaşayamadı.

İSPANYA ŞAMPİYON OLDU

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

KANE KUPA KAZANAMADI

Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, finalde yine kaybetti. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla yine kupa kazanamamıştı.

KUPA LANETİ DEVAM EDİYOR

Kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, EURO 2024'te de ülkesiyle kupa sevinci yaşayamadı. Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayern Münih'in ardından İngiltere Milli Takımı'nda da kupa kazanamadı ve profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da hasretine son veremedi. Kane'in sezon başında transfer olduğu Bayern Münih, mücadele ettiği 4 kulvarda da havlu attı.

FİNALLERİN ADAMI KANE YİNE KAYBETTİ

  • 2019 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.
  • 2 kez İngiltere Lig kupası finali kaybetti.
  • EURO 2020 finalini kaybetti.
  • Almanya Süper Kupası'nı kaybetti.
  • Bayern Münih, Kane geldikten sonra 12 yıllık şampiyonluk serisini kaybetti.
  • EURO 2024 finalini kaybetti.
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Abdullah Karakaya:

hamama gitsin...

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