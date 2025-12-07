Haberler

Lando Norris, 2025 Formula 1 dünya şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayan Lando Norris, sezonu 423 puanla birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Yarışı Max Verstappen kazanırken, Norris, duygusal bir açıklama yaparak mutluluğunu paylaştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.

"Uzun zamandır ağlamamıştım"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Norris, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirterek "Uzun zamandır ağlamamıştım. Ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. Uzun bir yolculuktu. McLaren'daki arkadaşlarıma, en başından beri beni destekleyen anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Norris Verstappen ve Oscar Piastri'ye övgülerde bulunan 26 yaşındaki sporcu, "Artık Max Verstappen'in nasıl hissettiğini biraz anlıyorum. Verstappen ve Oscar Piastri'yi de tebrik etmek istiyorum, ikisiyle yarışmak ve ikisinden de bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi ama başardık. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 421

3. Oscar Piastri (Avustralya): 410

4. George Russell (Büyük Britanya): 319

5. Charles Leclerc (Monako): 242

Takımlar:

1. McLaren: 833

2. Mercedes: 469

3. Red Bull Racing: 451

4. Ferrari: 398

5. Williams: 137

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Yeşilçam efsanesinin son hali
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Bulun bu adamı! Otobüs durağında ateş açtı, bir de kayıt aldırdı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Köydeki evin altını kazdılar, tarihi değiştirecek hazine çıktı
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür

Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı

Tadı damaklarında kaldı: Dizi ekibi Karadeniz lezzetlerini denedi
Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler

Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! O yerler Ukrayna'nın elinden çıktı
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.