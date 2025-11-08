Haberler

Lando Norris, Brezilya Grand Prix'sinde Sprint Yarışını Kazandı

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışını McLaren takımının pilotu Lando Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süreyle kazandı. Mercedes'ten Kimi Antonelli ikinci, George Russell üçüncü oldu. Oscar Piastri ise yarışı kazada terk etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Sprint yarışında Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.

McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
