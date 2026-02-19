Lamine Yamal, "Oruç tutacağım" dedi, Barcelona harekete geçti
Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir beslenme programı oluşturdu. Teknik ve sağlık ekibi, oyuncunun fiziksel performansını korumak adına detaylı bir beslenme ve yükleme programı hazırladı. Antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek.
PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP
Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.
Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.