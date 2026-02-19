Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir planlama yaptı. Katalan kulübünün, oyuncunun performansının düşmemesi adına bireysel bir beslenme programı hazırladığı öne sürüldü.

PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP

Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.