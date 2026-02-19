Haberler

Lamine Yamal, "Oruç tutacağım" dedi, Barcelona harekete geçti

Güncelleme:
Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir beslenme programı oluşturdu. Teknik ve sağlık ekibi, oyuncunun fiziksel performansını korumak adına detaylı bir beslenme ve yükleme programı hazırladı. Antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek.

  • Barcelona, Lamine Yamal için Ramazan ayında özel bir beslenme ve yükleme programı hazırladı.
  • Program, Yamal'ın antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma sürecini takip edecek.
  • Barcelona, yoğun maç takvimi içinde Yamal'ın performansını en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir planlama yaptı. Katalan kulübünün, oyuncunun performansının düşmemesi adına bireysel bir beslenme programı hazırladığı öne sürüldü.

PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP

Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıotu ken:

Bizim burda da kulüp oyuncularına oruç tutmayı yasaklıyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Baykush:

Hangi kulüp?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBay Baykush:

O zaman sadece yemek saatlerini değiştirmiş olacak. Oruç yoksun kalmaktır, her türlü nimetten ve imkandan. Sadece yemek satlerini değiştirmek değildir oruç. Allah kabul etsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

