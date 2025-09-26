Haberler

Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Güncelleme:
Barcelona'nın 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Genç futbolcunun eski sevgilisi Fati Vazquez, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Vazquez, Yamal'ın özel yaşamına dair çarpıcı sözler sarf ederek, "Yamal'ın kızlardan oluşan bir takvimi var. Menajeri onun için bir takvim tutuyor, kızlarla günlerini ayarlıyor" dedi.

Barcelona'nın 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal, saha içindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç futbolcunun eski sevgilisi Fati Vazquez, yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı.

"KIZLARDAN OLUŞAN BİR TAKVİMİ VAR"

Vazquez, Yamal'ın özel hayatına dair çarpıcı bir iddiada bulunarak, "Yamal'ın kızlardan oluşan bir takvimi var. Menajeri onun için bir takvim tutuyor, kızlarla günlerini ayarlıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLAY

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Lamine Yamal hakkındaki bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

