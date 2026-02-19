Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yamal'ın bu paylaşımı, futbolseverleri ikiye bölündü. Bazıları genç futbolcunun bu hassasiyetini olumlu bulurken, bazıları ise paylaşımı abartılı buldu.
- Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla en yakın arkadaşıyla birlikte bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
- Yamal'ın paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.
- Paylaşım, spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Yamal'ın Ramazan ayına yönelik paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun bu hassasiyetini olumlu karşıladı. Sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, paylaşım spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.