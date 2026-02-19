Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla en yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genç futbolcunun sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yamal'ın Ramazan ayına yönelik paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun bu hassasiyetini olumlu karşıladı. Sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, paylaşım spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.