Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Güncelleme:
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yamal'ın bu paylaşımı, futbolseverleri ikiye bölündü. Bazıları genç futbolcunun bu hassasiyetini olumlu bulurken, bazıları ise paylaşımı abartılı buldu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayı dolayısıyla en yakın arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Genç futbolcunun sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yamal'ın Ramazan ayına yönelik paylaşımı bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun bu hassasiyetini olumlu karşıladı. Sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, paylaşım spor gündeminin konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HELAL SANA !

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Abartı olan ne. Ama işin kötü tarafı özel hayatı çok dalgalı. İslam sadece oruçla, ibadetle değil tüm yönleriyle insanın hayatına sirayet etmeli. Üzülerek söylüyorum ki İslam pek de sana sirayet etmemiş.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

böyle ünlü insanların böyle örnek olmalarıda önemli ama.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

tutmaz sanmıyorum laf olsun diye söymrmiştir ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

