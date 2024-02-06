Üye Girişi
Haberler

Taç atışı kullanan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz ettiler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

La Liga'da dün akşam oynanan Rayo Vallecano-Sevilla maçında bir taraftarın Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz ettiği görüldü. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

La Liga'da dün akşam oynanan Rayo Vallecano-Sevilla maçında bir taraftarın Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz ettiği görüldü.

LaLiga'da skandal! Bir taraftar, taç atışı kullanan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz etti

Rayo Vallecano ile Sevilla arasında oynanan maçta, futbolcu Lucas Ocampos'un başına şok edici bir olay geldi. Madrid'in Vallecas stadyumunda, Rayo Vallecano taraftarı olan bir kişi, taç atışı sırasında Ocampos'u parmaklarıyla taciz etti.

LaLiga'da skandal! Bir taraftar, taç atışı kullanan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz etti

Ocampos'un hızla tepki göstermesi ve hakeme durumu bildirmesi, profesyonel futbolun böyle davranışları kabul etmediğini açıkça gösterdi. Olayın ardından, Lucas Ocampos'un La Liga'nın bu tür davranışları ciddiye alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, futbol sahalarında ve taraftar arasında daha fazla saygı ve anlayışın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu tür olayların tekrarlanmaması ve futbolun sadece sahada kaldığında keyifli ve güvenli bir deneyim sunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

La Liga İspanya Spor Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır? Kurtlar Vadisi unutulmaz replikler neler? | Kurtlar Vadisi sözleri! Kolpaçino 4 filmi nereden izlenir? Kolpaçino 5 ne zaman çıkacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title