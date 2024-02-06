Taç atışı kullanan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz ettiler

La Liga'da dün akşam oynanan Rayo Vallecano-Sevilla maçında bir taraftarın Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u parmakla taciz ettiği görüldü.

Rayo Vallecano ile Sevilla arasında oynanan maçta, futbolcu Lucas Ocampos'un başına şok edici bir olay geldi. Madrid'in Vallecas stadyumunda, Rayo Vallecano taraftarı olan bir kişi, taç atışı sırasında Ocampos'u parmaklarıyla taciz etti.

Ocampos'un hızla tepki göstermesi ve hakeme durumu bildirmesi, profesyonel futbolun böyle davranışları kabul etmediğini açıkça gösterdi. Olayın ardından, Lucas Ocampos'un La Liga'nın bu tür davranışları ciddiye alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, futbol sahalarında ve taraftar arasında daha fazla saygı ve anlayışın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu tür olayların tekrarlanmaması ve futbolun sadece sahada kaldığında keyifli ve güvenli bir deneyim sunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.