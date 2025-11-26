Haberler

Lakers, Clippers'ı Mağlup Etti: 135-118

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA Kupası'nda Los Angeles Lakers, evinde Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla yenerek 3'te 3 yaptı. Luka Doncic 43 sayı ile geceye damga vururken, Clippers ise ilk yenilgisini aldı.

NBA Kupası'nda Los Angeles Lakers, derbide sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla mağlup etti.

NBA Kupası'nda heyecan 3 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers evinde mücadele ettiği Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla mağlup etti. Kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıkan Lakers'ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asistle double double yaparken, Austin Reaves 31 sayı ve LeBron James de 25 sayıyla eşlik etti. NBA Kupası'nda ilk yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist ve Kawhi Leonard ile Kris Dunn da 19'ar sayıyla oynadı.

NBA Kupası'nda günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 132 - Atlanta Hawks: 113

Philadelphia 76ers: 103 - Orlando Magic: 144

Los Angeles Lakers: 135 - Los Angeles Clippers: 118 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.