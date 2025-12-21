Ladik Belediyespor sahasında Bartınspor'u 2-0 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bartınspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Muhammet Kürşat Şenyüz görev yaparken, yardımcı hakemlikleri Mustafa Aksoy ve Büşra Uyar Şafak üstlendi.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Ufuk Boncukçu ve 90. dakikada Miraç Ayyıldız kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Ladik Belediyespor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.