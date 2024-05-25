Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu

Ladik Akpınar Fen Lisesi okçuluk takımı, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye birinciliğini elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 60 ilden 650 civarında sporcunun katılımıyla yapıldı.

Turnuvada Ladik Akpınar Fen Lisesi takımı, genç erkekler kategorisinde geçen yılın ardından ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Finallerde Akpınar fen lisesi öğrencisi Fahrettin KOÇ ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul müdürü İlhan Ozan, ikinci kez birinci olan öğrencilerinin kendilerine gurur yaşattığını dile getirerek, "Öğrencilerimizi, hocamız Yılmaz Uyar ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğitimde, sporda Akpınarlı olmanın farkını bize hissettiren öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Daha güzel başarılar alacağımıza inanıyorum." dedi.