La Liga'da şampiyon Real Madrid! Tarihe geçen Ancelotti, dünya futbolunda ilki başardı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-0 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ise 5 büyük ligde şampiyon olma başarısı gösteren ilk teknik direktör oldu.
Real Madrid ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 kazanan eflatun-beyazlılar, La Liga'da 35. şampiyonluğuna ulaştı.
CARLO ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ
Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 33. ve 43. dakikalarda Rodrygo, 55. dakikada Asensio ve 81. dakikada Karim Benzema kaydetti. La Liga'da 35. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ise tarihe geçti. İtalyan hoca, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.
Haberler.com - Spor