La Liga'da şampiyon Real Madrid! Tarihe geçen Ancelotti, dünya futbolunda ilki başardı

Real Madrid ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 kazanan eflatun-beyazlılar, La Liga'da 35. şampiyonluğuna ulaştı.

CARLO ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 33. ve 43. dakikalarda Rodrygo, 55. dakikada Asensio ve 81. dakikada Karim Benzema kaydetti. La Liga'da 35. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ise tarihe geçti. İtalyan hoca, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

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