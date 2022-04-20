Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcu Kyrie Irving'e, Boston Celtics taraftarlarına yaptığı hareketlerden dolayı 50 bin Dolar para cezası verildi.

NBA'de play-off ilk turu ilk maçında Brooklyn Nets'in 17 Nisan'da TD Garden'da Boston Celtics'e 115-114 mağlup olduğu karşılaşmada Nets'in ABD'li basketbolcusu Kyrie Irving, Boston taraftarlarına yönelik fiziki hareketler yapmış, daha sonra da bazı açıklamalarda bulunmuştu. NBA yönetimi, Irving'e bu davranışlarından dolayı 50 bin Dolar para cezası verdi.

30 yaşındaki basketbolcu, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Boston'da forma giymişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor