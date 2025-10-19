Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Kyokushin Milli Takım seçmeleri Karabük'te başladı.

Açılış seremonisi Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen seçmelerde; Büyükler Açık Sıklet, Yıldızlar, Ümitler, Gençler Kata/Kumite kategorileri yer aldı.

Organizasyona, 9 farklı ilden 26 spor kulübünü temsilen 105 sporcu katılım sağladı. Açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Karate Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Onurcan İstenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Müdürü Coşkun Güven ile Asbaşkan Osman Fatih Destici birer konuşma yaparak tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

İki gün sürecek seçmelerde, başarılı olan sporcular Türkiye Milli Takımı'nda yer alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. - KARABÜK