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Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu kadrosuna kattı

Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2022-2023 sezonunda Japonya Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kurobe AquaFairies'de forma giyen 25 yaşındaki smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli yıldız Tuğba Şenoğlu Aksaray'da, A Milli Takımımızın başarılı oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin ile sözleşme imzaladık" denildi.

Tuğba Şenoğlu, 2021-2022 sezonunda V.Bank'la 5 kupa kazanmış ve ardından Japon takımı Kurobe AquaFairies'e transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tuğba Şenoğlu voleybol Japonya Spor Haberler

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