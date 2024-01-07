Kuzeyboru Sultanlar Ligi'nde PTT'yi mağlup etti
Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, evinde konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)
Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)
SETLER: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7
SÜRE: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)
Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti.