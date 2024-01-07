Üye Girişi
Haberler

Kuzeyboru Sultanlar Ligi'nde PTT'yi mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, evinde konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

SETLER: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

SÜRE: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büşra Kılıçlı Aksaray Cemre PTT Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title