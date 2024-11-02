Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi'ni 3-0 Mağlup Etti
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u setlerde 25-21, 25-21, 25-17'lik skorlarla 3-0'lık sonuçla mağlup etti.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
SETLER: 25-21, 25-21, 25-17
SÜRE: 87 dakika (38, 26, 23)
Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.