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Kuzeyboru, Ege Melisa Bükmen'i Transfer Etti

Kuzeyboru, Ege Melisa Bükmen'i Transfer Etti
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli oyuncu Ege Melisa Bükmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yetenek, yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli oyuncu Ege Melisa Bükmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi Nilüfer Belediyespor Eker'de forma giyen smaçör Ege Melisa Bükmen'i transfer etti. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan 2004 doğumlu 1.81 boyundaki boyundaki oyuncu yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek. Vakıfbank alt yapısında yetişen ve Karayolları, SC Promentey, Nilüfer belediye forma giyen Ege Melisa Bükmen Ukrayna liginde oynadığı sezonu 3 kupa ile tamamlamıştı. Milli takım formasıyla U16 VE U19 Avrupa şampiyonluğu yaşayan genç yetenek U21 ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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