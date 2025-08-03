Kuzey Tunçelli Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 6. Oldu

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Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 6'ncı oldu. Elemelerde 3'üncü en hızlı zamanı yakalayan genç yüzücü, finalde 14:52.44'lük derecesiyle mücadeleyi tamamladı.

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 6'ncılığı elde etti.

Singapur'da düzenlenen organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı.

Elemelerde 14 dakika 45.28 saniyeyle 3'üncü en hızlı zamanı yakalayan 17 yaşındaki Kuzey, finalde 14: 52.44'lük derecesiyle 6'ncı sırayı aldı.

Tunuslu Ahmed Jaouadi, 14: 34.41 ile şampiyonluğa ulaştı. Alman Sven Schwarz gümüş, ABD'li Bobby Finke ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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