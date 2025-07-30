Kuzey Tunçelli, Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu

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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Singapur'daki Dünya Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest finalinde 6. sırayı elde etti. Elemeleri geçerek finale yükselen Kuzey, 7:49.09'luk derecesiyle yarışmayı tamamladı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest finalinde 6. oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Tunçelli, elemeleri 07: 45.13'lük derecesiyle geçerek finalde yarışma hakkı elde etti.??????

Kuzey, final yarışını ise 7: 49.09 ile 6. sırada tamamladı.

Tunuslu Ahmed Jaouadi altın madalya kazanırken, Alman sporculardan Sven Schwarz gümüş, Lukas Maertens bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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