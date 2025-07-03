Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu

Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu
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Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte 14:45.05'lik derecesiyle üst üste üçüncü kez şampiyonluk elde etti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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