Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Kez Şampiyon Oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. - İSTANBUL