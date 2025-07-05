Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

FENERBAHÇE'NİN sporcusu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte 7: 46.01'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Slovakya'da düzenleniyor. Şampiyonanın erkekler 800m serbest kategorisinde mücadele eden milli sporcu Kuzey Tunçelli, 7: 46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı.