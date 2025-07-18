Kütahyaspor U-19 Takımı Elit Lige Davet Edildi

Kütahyaspor U-19 Takımı Elit Lige Davet Edildi
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Kütahyaspor, U-19 takımı ile Elit Lige davet edilerek önemli bir başarıya imza attı. Alt yapı organizasyonunda görev alacak isimler belirlendi ve seçmelerde 8 genç yetenek, akademi kamp kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz sezon iki yaş grubunda liglere katılım sağlayan Kütahyaspor, bu sezon U-19 takımıyla Elit Lige davet edilerek önemli bir başarıya imza attı. Kulüp, hem teknik ekip yapılanması hem de yeni oyuncu seçmeleriyle yoğun bir gün geçirdi.

Kütahyaspor Kulüp binasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda alt yapı organizasyonunda görev alacak isimler netleşti. Yönetim kurulundan Ceyhun Tekdemir ve Ali Yıldız, alt yapı sorumluları olarak belirlendi.

Alt yapı seçmelerinde yoğun bir katılım gözlenirken, genç yeteneklerin performansları titizlikle takip edildi. Seçmeleri, sadece alt yapı ekibi değil, aynı zamanda A Takım Teknik Direktörü İlker Avcıbay ve ekibi de yakından izledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 oyuncu, Kütahyaspor Akademi kamp kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca Kütahya'dan da 3 genç yetenek, çalışmalara dahil edildi. Seçilen futbolcular, mevcut akademi takımlarıyla antrenmanlara başlayarak, sergileyecekleri performansa göre yeni sezon yapılanmasında kendilerine yer bulabilecekler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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