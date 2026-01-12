Haberler

Kütahyaspor'da teknik direktör İlker Avcıbay ile yollar ayrıldı

Kütahyaspor'da teknik direktör İlker Avcıbay ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahyaspor, bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktörü İlker Avcıbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Avcıbay'ın başarılı performansına teşekkür etti.

Kütahyaspor, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktör İlker Avcıbay hakkında veda açıklaması yayımladı. Kütahyaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Avcıbay ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını kamuoyuna bildirdi.

Kütahyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "16 Maç, 41 puan. En çok gol atan, en az gol yiyen, en çok galibiyet alan bir Kütahyaspor'un sezon başından itibaren ekibiyle birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kez 8 maç üst üste kazanan ve 14 haftadır yenilmeyerek yepyeni bir rekora da koşar adım giden değerli teknik direktörümüz İlker Avcıbay, Kütahyaspor'umuzun menfaatlerini önde tutarak, PFDK sevki nedeniyle şampiyonluk yolundaki Kütahyaspor'un önünü açma fedakarlığını gösterek, bugün itibariyle en yakın rakibinin 4 puan önünde lider bir Kütahyaspor bırakarak görevinden ayrılmıştır. Camiamızda görev yaptığı sürece gösterdiği eşsiz özveri ve bize yaşattığı büyük sevinçler nedeniyle kendisine tüm şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun İlker Hoca! Şampiyonluk kutlamalarında buluşmak dileğiyle" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında