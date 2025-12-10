Kütahyaspor Eskişehirspor maçının bilet fiyatları açıklandı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren Kütahyaspor- Eskişehirspor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Ligde oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanarak liderliğini pekiştiren Kütahyaspor, üçüncü sıradaki Eskişehirspor'u Dumlupınar Stadyumu'nda ağırlayacak.

Kritik mücadele için belirlenen bilet fiyatları şöyle; Ahmet Erbaş VIP tribünü: 400 TL, kapalı tribünü 200 TL, maraton tribünü 100 TL ve misafir tribünü 43 TL.

Kütahyaspor - Eskişehirspor maçının biletleri, 11 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da Dumlupınar Stadyumu gişelerinde satışa sunulacak. - KÜTAHYA