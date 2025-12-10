Kütahyaspor Eskişehirspor maçının bilet fiyatları açıklandı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta üst sıraları etkileyen Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un mücadelesinin bilet fiyatları belirlendi. Maç, Dumlupınar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren Kütahyaspor- Eskişehirspor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Ligde oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanarak liderliğini pekiştiren Kütahyaspor, üçüncü sıradaki Eskişehirspor'u Dumlupınar Stadyumu'nda ağırlayacak.
Kritik mücadele için belirlenen bilet fiyatları şöyle; Ahmet Erbaş VIP tribünü: 400 TL, kapalı tribünü 200 TL, maraton tribünü 100 TL ve misafir tribünü 43 TL.
Kütahyaspor - Eskişehirspor maçının biletleri, 11 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da Dumlupınar Stadyumu gişelerinde satışa sunulacak. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor