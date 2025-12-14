Haberler

Kütahyaspor'dan Eskişehirspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı

Kütahyaspor'dan Eskişehirspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahyaspor Yönetim Kurulu, Eskişehirspor maçının ardından birlik ve şampiyonluk mesajı verdi. Camiaya destekleri için teşekkür edildi ve şampiyonluk yolunda kararlılık vurgulandı.

Kütahyaspor Yönetim Kurulu, Eskişehirspor karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak camiaya birlik ve şampiyonluk vurgusu yaptı.

Açıklamada, kendi sahalarında komşu ve dost kulüp Eskişehirspor'a karşı mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma oynandığı belirtilerek, sahaya yalnızca bir takım olarak değil, tek yürek olmuş bir şehir olarak çıkıldığı ifade edildi.

Tribünleri doldurarak son düdüğe kadar takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, "Büyük taraftarımızın inancı ve desteğiyle sahada daha güçlüydük. Siz vardınız, biz güçlüydük" denildi.

Karşılaşmanın yalnızca bir maçtan ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, bu mücadelenin şampiyonluk yolunda Kütahyaspor'un ne kadar kararlı ve güçlü olduğunun en net göstergesi olduğu kaydedildi. Futbolcuların sahadaki özverisi, taraftarın tribünlerdeki tek ses duruşu ve camianın kulübüne sahip çıkmasının hedefe olan kenetlenmeyi ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, şampiyonluk yolunun uzun olduğuna dikkat çekilerek, "Ancak bu yolda en ufak bir tereddüdümüz yok. Yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla tek yürek olan bu camia ne istediğini biliyor" ifadelerine yer verildi.

Kütahyaspor Yönetim Kurulu açıklamasını, "Bu şehir inanıyor, bu takım inanıyor. Şampiyonluk kupası bu şehre gelecek" sözleriyle tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title