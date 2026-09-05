Haberler

Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Adem Yeşilyurt'u kiraladı

Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Adem Yeşilyurt'u kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahyaspor, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Karşıyaka'da forma giyen ve Türkiye U19 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç futbolcunun, hücumdaki etkinliği ve oyun zekasıyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Kütahyaspor, transferin son günlerinde kadrosunu dikkat çeken genç bir oyuncuyla güçlendirdi.

Mavi-lacivertli ekip, Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen genç oyuncu, yeni sezonda bu kez Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek. Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Adem Yeşilyurt, 2026 yılında Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 kez giydi. Genç futbolcunun teknik kapasitesi, oyun zekası ve hücumdaki etkinliğiyle Kütahyaspor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok

Geçen yıl 130 bindi, şimdi maaşlar 150 bin TL! Talip olan yok
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

Oto sanayide lokanta işleten "Kraliçe"nin son hali dikkat çekti
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik