Kütahyalı sporcu Güllüzar Nas Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilogram genç kızlar kategorisinde mücadele eden Kütahyalı Güllüzar Nas, Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Emet Bor Spor Kulübü sporcusu olan Güllüzar Nas, şampiyona öncesinde Bilecik'te gerçekleştirilen grup müsabakalarında dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Başarılı sporcu, Sivas'taki finallerde gösterdiği performansla kürsüye çıkarak Türkiye 2.'si oldu.

Disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken Güllüzar Nas'ın hedefinin, uluslararası arenada hem şehrini hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğu belirtildi.

Başarılı sporcunun antrenörlüğünü Efraim Kavgacı üstlenirken, il temsilciliği görevini ise Fatih Akbunar yürütüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Haberler.com
500

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı