Kütahyalı sporcu Güllüzar Nas Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilogram genç kızlar kategorisinde mücadele eden Kütahyalı Güllüzar Nas, Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Emet Bor Spor Kulübü sporcusu olan Güllüzar Nas, şampiyona öncesinde Bilecik'te gerçekleştirilen grup müsabakalarında dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Başarılı sporcu, Sivas'taki finallerde gösterdiği performansla kürsüye çıkarak Türkiye 2.'si oldu.

Disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken Güllüzar Nas'ın hedefinin, uluslararası arenada hem şehrini hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğu belirtildi.

Başarılı sporcunun antrenörlüğünü Efraim Kavgacı üstlenirken, il temsilciliği görevini ise Fatih Akbunar yürütüyor. - KÜTAHYA

