Kütahyalı Hakem Fatma Çakır, İtalya'daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Görev Alacak

Kütahyalı Uluslararası Kick Boks Hakemi Fatma Çakır, İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda görevlendirildi.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Fatma Çakır, İtalya'ya giderek önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Çakır'ın bu önemli görevlendirmesi, Kütahya spor ve Türk kick boksu camiasında gururla karşılandı.

Görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Fatma Çakır, kendisine duydukları güven ve verdikleri desteklerden dolayı Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Genel Sekreter Harun Demir, yönetim kurulu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Çakır, uluslararası arenada Türkiye'yi ve Kütahya'yı iyi temsil etmek için görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı