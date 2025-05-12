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Kütahya'nın Gururu: Mert Ali Karaoğlan Türkiye 4'üncüsü Oldu

Kütahya'nın Gururu: Mert Ali Karaoğlan Türkiye 4'üncüsü Oldu
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Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Ali Karaoğlan, küçükler yüksek atlama kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak Kütahya'nın gururu oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, sporcunun başarısını kutladı.

Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Ali Karaoğlan, küçükler yüksek atlama kategorisinde Türkiye 4'üncüsü oldu.

Genç sporcu Mert Ali Karaoğlan, yeteneği ve azmiyle dikkatleri üzerine çekerken, Kütahya'nın gururu oldu. Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, genç sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

"Öğrencimiz Mert Ali Karaoğlan'ın Türkiye Şampiyonasında elde ettiği bu derece, ilçemiz için büyük bir onur kaynağıdır. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen başta öğrencimizin ailesi olmak üzere, okul yöneticilerimize ve değerli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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