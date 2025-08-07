Kütahya'nın Genç Yıldızları Beşiktaş A Takımında

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan spor okullarında yetenekleri keşfedilen Emir Adıgüzel ve Eren Karakaya, Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş'ın A Takımı kadrosuna dahil oldu.

Kütahya altyapılarında uzun yıllar lisanslı olarak forma giyen ve Milli Takım altyapılarında da önemli başarılara imza atan iki genç sporcu, 2025-2026 sezonunda ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta mücadele edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, "Altyapıdan yetişen iki sporcumuzun Beşiktaş A Takımı'nda forma giyecek olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Zorlu geçmesi beklenen Süper Lig sezonunda genç oyuncularımıza başarılar diliyor, Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA