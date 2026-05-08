Kütahya'da 450 Kişilik Rıza Güral Spor Salonu Hizmete Açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Germiyan Yerleşkesi'nde, Gürok Grup'un destekleriyle yapımı tamamlanan Rıza Güral Spor Salonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, üniversitenin Kütahya için stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

Spor salonu açılışının şehirde gerçekleştirilen yatırımların somut birer karşılığı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda burada bir gerçeği yaşıyoruz. Kütahya'ya kazandırılan 40 milyon lira değerinde, 450 kişi kapasiteli bir spor salonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Sadece söylemde bulunmuyor, icraat yapıyoruz. Bunun en canlı örneği de Gürok Grup'tur. Hayal ortamında yaşamıyor, Kütahya için değer üretmeye devam ediyoruz."

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de 2018 yılında kurulan bir üniversite olmalarına rağmen akademik ve fiziksel altyapı anlamında hızlı bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Üniversitenin vizyonuna değinen Tekin, "Biz bir sağlık üniversitesiyiz. Sadece hastaların tedavisiyle değil, bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmesiyle de ilgilenmek durumundayız. Bu tesis, sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında üniversitemiz ve ilimiz için çok kıymetli bir yatırımdır." dedi.

Tekin, desteklerinden dolayı Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ile ailesine teşekkür etti.

Gürok Grup Başkan Vekili Esin Güral Argat ise grubun sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde gençlerin gelişimine destek vermeyi bir gönül borcu olarak gördüklerini ifade etti.

Sporun gençlere fiziksel gelişimin yanı sıra güçlü bir karakter kazandırdığını dile getiren Argat, "Burasının sadece spor yapılan bir alan değil dostlukların kurulacağı ve nice başarı hikayelerinin başlayacağı bir yer olmasını arzu ediyoruz. Bu çatı altında bizlere gurur verecek sporcular yetişecektir." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından, protokol üyeleri kurdele keserek salonun açılışını gerçekleştirdi. Tören, davetlilerin tesisi gezerek yetkililerden teknik bilgi almasıyla sona erdi.