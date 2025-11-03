Haberler

Kütahya'da Vefa Sahası Yenilendi, Amatör Sporculara Modern Bir Alan Sağlandı

Kütahya'da Vefa Sahası Yenilendi, Amatör Sporculara Modern Bir Alan Sağlandı
Güncelleme:
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, 20 yıldır atıl durumda olan Vefa Sahası'nın yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Saha, amatör müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, uzun yıllardır kullanılmayan Vefa Sahası'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bulunan Vefa Sahası, yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden spora kazandırıldı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte saha, ilk amatör müsabakasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Müdür Küçük, "Kütahya amatör spor camiası için büyük bir kazanım olan bu sahamızda genç sporcularımız artık daha modern, düzenli ve güvenli bir ortamda antrenmanlarını ve karşılaşmalarını gerçekleştirecekler. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, amatör sporlara ve gençliğe değer katacak her çalışmada aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

