Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde, Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Tavşanlı'ya bağlı Ayvalı Köyü Göleti parkuru ve Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Milli Takım Seçme Yarışı kapsamında sporcular, farklı parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalışan sporcular, doğayla iç içe geçen yarışlarda performanslarını ortaya koydu.

Sporcular, zorlu arazi şartlarında dayanıklılık ve yön bulma becerilerini sergileyip, teknik parkurda hız ve strateji mücadelesi verdi.

Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen yarışlarda derece elde eden 82 sporcunun Domaniç'te mücadele ettiğini söyledi.

Uzuncan, burada başarılı olan sporcuların milli takım kadrosuna seçileceğini ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Yarın ise Tavşanlı merkezde sürat yarışları gerçekleştirilecek. Üç etap sonunda dereceye giren sporcuların belirlenmesi ve ödül töreniyle organizasyon sona erecek.