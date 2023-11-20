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Kütahya'da Sportif Olta Balıkçılığı Etkinliği Düzenlendi

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Sportif Olta Balıkçılığı Etkinliği, Kütahya'daki olta balıkçılığı tutkunlarını bir araya getirdi. Yağışlı havaya rağmen oltalarını Yedigöller'e atan balıkçılara, yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler verildi. Yapılan etkinlikten son derece memnun olduklarını belirten olta balıkçılığı tutkunları, Kütahya Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.