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Kütahya'da Minikler Tenis Turnuvasında Yarıştı

Kütahya'da Minikler Tenis Turnuvasında Yarıştı
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Kütahya'da 'Spora İlk Adım' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri düzenlenen tenis turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi.

Kütahya'da spora ilk adımlarını atan ilkokul öğrencileri, düzenlenen tenis turnuvasıyla birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü "Spora İlk Adım" projesi kapsamında Kütahya Atatürk İlkokulunda tenis kursları düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya tarafından verilen kurslarda öğrencilere tenis branşı öğretildi.

Yaklaşık 8 ay süren eğitimlerin ardından okulun 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik okul bahçesinde tenis turnuvası gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı ve kıyasıya mücadelenin hakim olduğu turnuvada, öğrenciler sınıfları adına yarışarak birinci olmaya çalıştı.

Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve okul idaresi tarafından takdim edildi.

Küçük, çocukların spora olan ilgisini artırmak, onları aktif yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirterek, "Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri çaba ve centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
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