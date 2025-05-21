Kütahya'da Gençlik Haftası Oryantiring Yarışmaları Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da Gençlik Haftası Oryantiring Yarışmaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen oryantiring yarışmaları, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehir merkezinde yapıldı. 7 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar, katılımcılarının hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini sergilediği kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize ettiği oryantiring yarışmaları, sporun heyecanını şehir merkezine taşıdı.

Bekir Avlupınar Caddesi (Kafeler Caddesi) üzerinde kurulan yaklaşık 2 kilometrelik parkurda, 7 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gençlik Haftası coşkusuyla birleşen oryantiring yarışmaları, Kütahyalı vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Harita yardımıyla belirlenen hedefleri en kısa sürede ve doğru bir şekilde tamamlamak için yarışan sporcular, hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini sergilediler. 7 kategorinin yarıştığı bu parkurda ter döken katılımcılar, finiş çizgisine ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Yarışmaların sonunda, kategorilerinde dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde genç sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, katılım gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

Yarışma sonuçları ile birlikte Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Bülent Küçük, Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, AK Parti Gençlik kolları başkanı Ali Göktekin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Özçelik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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