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Kütahya'da Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Kütahya'da Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası Sona Erdi
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Kütahya'da düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası, 13 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Final maçında Şehitler Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu'nu yenerek şampiyon olurken, Fatih Ortaokulu ise Saka İlk-Ortaokulu'nu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinliğin, eğitim çalışanları arasındaki dostluğu artırdığına vurgu yapıldı.

Kütahya'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası" sona erdi. 13 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final ve üçüncülük maçları, Dumlupınar Salonu'nda yapıldı.

Turnuvaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bahadır Kaymakçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Köse, Kütahya Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Demir, eski Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Kamil Uçan ile protokol üyeleri, eğitim çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, okullarını desteklemek amacıyla takımlarına coşkulu tezahüratlarla destek oldular.

Üçüncülük maçında Fatih Ortaokulu, Saka İlk-Ortaokulu'nu mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Şampiyonluk mücadelesinde ise Şehitler Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu'nu 3 set süren çekişmeli bir maçta yenerek şampiyon oldu. Mimar Sinan Ortaokulu ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bahadır Kaymakçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Köse, Kütahya Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Demir ve eski Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Kamil Uçan tarafından takdim edildi.

Turnuvaya katılan tüm eğitim çalışanlarına ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür edilerek, dereceye giren takımlar kutlandı. Etkinliklerin, eğitim çalışanları arasındaki dostluk ve işbirliğini artırdığına dikkat çekildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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