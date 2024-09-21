Kütahya'da 2. Kamu Spor Oyunları Turnuvası Sonuçlandı

Kütahya'da Kamu çalışanlarının birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, insanların beden ve ruhen sağlıklı olmalarını ve onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları Turnuvası sona erdi.

Turnuva sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlerin kupaları düzenlenen törenle verildi - KÜTAHYA